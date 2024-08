Upam, da bo potres zamujal še tisoč let, ker nanj nismo pripravljeni

V nadaljevanju preberite:

Očitno je vodja Civilne zaščite položaj, na katerem ni hitrih sprememb. Predhodnik je bil na njem še dlje, čeprav je Srečko Šestan (letnik 1955) vodja posredovanj ob vseh mogočih nesrečah v Sloveniji že 12 let. Vzbuja zaupanje, pa naj gre za požare, poplave ali epidemijo, ki je ni nihče pričakoval. Upa samo, da mu nikoli ne bo treba posredovati ob močnem potresu, saj se boji, da nanj zaradi veliko slabih stavb nismo pripravljeni. Z njim smo se nameravali pogovarjati ob obletnici največjih poplav v zgodovini Slovenije, a smo se žal tudi o tistih, ki so nekatera lani najbolj prizadeta območja nekaj dni pred torkovim intervjujem zadele še enkrat.

Kaj po vaših izkušnjah najbolj ogroža Slovenijo?

Potres, predvsem v osrednji Sloveniji. Tu je Ljubljana kot območje najgostejše poselitve in v Ljubljani je veliko zelo slabo zgrajenih večstanovanjskih stavb.

Govorite o zloglasnih starih blokih?

Ja, vendar ne gre samo za te. Enkrat se bo treba lotiti sanacije. Dejstvo je, da potres v maksimalni moči za to območje enkrat bo. Bil je leta 1895, in če vprašate stroko, že zamuja. Upam, da bo zamujal še tisoč let, ker nanj z vidika ustrezne potresno odporne gradnje nismo pripravljeni. Edina priprava je potresno odporna gradnja in preveč objektov ni takšnih. Treba bo sprejeti odločitev, ali jih sanirati ali porušiti in zgraditi na novo. Veliko lažje je govoriti kot izvesti, vendar bo treba v to jabolko enkrat ugrizniti.