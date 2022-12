V kmečki družbi so dame tujek

V nadaljevanju preberite:

Dame imajo prednost, se glasi znana fraza, ki spodbuja moške, naj v določenih situacijah odstopijo mesto ženskam – kot spoštovanja vrednim osebam. Pa vendar mnogi temu ne sledijo oziroma počnejo prav nasprotno ali s figo v žepu. Morda se zato nekatere tudi zelo izobražene posameznice že vrsto desetletij mrščijo nad nazivom dama in se ga na vse pretege otepajo. Strokovnjaki z različnih področij, prof. dr. Vesna V. Godina, dr. Veronika Podgoršek in dr. Žan Lep, so opredelili negativne in pozitivne vidike tega sinonima za zelo uglajeno, imenitno in vplivno gospo ali gospodično. V novi knjigi dr. Podgorškove z naslovom Dama – Celostni vodnik za sodobno žensko smo našli tudi izjave znanih Slovencev, kot so Jan Plestenjak, Branko Čakarmiš, dr. Uroš Ahčan in David Urankar o tem, kakšna ženska je dama.