V rokah Patricka Swayzeja je bila ženska najlepša

Nobody puts Baby in a corner (nihče ne postavi Baby v kot). Te besede je seveda izrekel sloviti Patrick Swayze v nepozabni uspešnici Umazani ples iz leta 1987 in po raziskavi Ameriškega filmskega inštituta gre za enega od stotih najbolj priljubljenih citatov v zgodovini filma. Besedna zveza pomeni, da nikomur ne smemo preprečevati, da se izraža na področju, za katero je nadarjen. Šlo je za nizkoproračunski film v vrednosti nekaj manj kot šest milijonov dolarjev, a je prinesel kar 214 milijonov dolarjev zaslužka. Največ, kar 40 milijonov dolarjev, je pripadlo Swayzeju. Prav na vrhuncu slave v začetku 90. let, ko so ga pri reviji People razglasili za najbolj privlačnega moškega na svetu in je blestel v filmski uspešnici Ghost (Duh), je zapadel v alkoholizem. Z ženo Liso Niemi, tudi izvrstno plesalko, sta bila poročena kar 34 let vse do njegove smrti zaradi raka na trebušni slinavki. Otrok nista imela. Vrsto let je ostalo skrito, da je že sredi 70. let zaplodil sina. Ta sprva ni verjel, da je potomec slavnega zvezdnika, dokler ni opravil DNK-testa