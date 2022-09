V službi kraljestva, v srcih sveta

V nadaljevanju preberite:

Časa, v katerem živimo, ni nihče zaznamoval tako globoko in trajno, kot ga je ona. Svet se je spreminjal pred našimi očmi, države so propadale in se rojevale, človek je pristal na Luni, Berlinski zid je zrasel in padel, Velika Britanija je vstopila v Evropsko unijo in izstopila iz nje, ona pa je bila vedno tam in s svojim življenjem, ki ga je posvetila služenju domovini, predstavljala stalnost in stabilnost.