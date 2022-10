Vedno si negotov, ko pošlješ besedilo v svet

V nadaljevanju preberite:

Jana Bauer je urednica knjižnega programa Sodobnosti ter glavna urednica literarne revije Sodobnost. V založništvu je že več kot 20 let, njena prizadevanja za ustrezno umestitev knjige v družbi pa so prepoznana tudi širše. Letos ji je namreč Društvo slovenskih založnikov podelilo priznanje naj osebnost založništva 2021. V zadnjih letih skoraj ni knjige izpod njenega peresa, ki ne bi bila nominirana za to ali ono nagrado. Velikodušna sogovornica navdihuje s svojo predanostjo pisanju, zavezanostjo knjigam, najprej pa s svojo človekoljubnostjo in srčnostjo.