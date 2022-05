Vemo, kaj je bilo, kako je bilo in česa nočemo več

V nadaljevanju preberite:

Pred skoraj dvema desetletjema je postal član ljubljanske Drame, medtem pa ga je širša slovenska javnost spoznavala kot voditelja podelitve viktorjev in pozneje še razvedrilne oddaje As ti tud not padu?!, kot doktorja Muca iz Naše male klinike in starešino iz mladinskega filma Gremo mi po svoje. Nato se je zaradi hudih zdravstvenih težav (več pljučnih embolij in srčnih kapi ter kompliciran zlom noge) umaknil iz javnosti. Odkar je korenito spremenil življenjski slog – v intervjuju za Nedelo je pred tremi leti povedal, da ga je najbolj streznila prezgodnja smrt kolega Jerneja Šug­mana –, živi bolj zdravo, vzame si več časa zase in počuti se bolje. Zadnje čase slovensko občinstvo zabava v televizijski seriji Ja, Chef!, salve smeha pa sprožajo tudi njegove domislice v Velikem diktatorju, v katerem tako kot Charlie Chaplin v originalu igra dvojno glavno vlogo – brezimnega brivca in diktatorja Adenoida Hynkla, za kratek čas pa se prelevi še v Hilde.