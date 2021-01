Vida Žabot: Prej ali slej življenje vsakega vrže s kavča

Navdihujoče je biti v stiku z ljudmi, ki se ne le trudijo, ampak tudi znajo živeti tukaj in zdaj. Ena od teh je Vida Žabot. Pogovor z njo je, pa četudi le telefonski, doživetje, ki te pretrese in hkrati prizemlji, saj je površinsko kramljanje ne zanima. Ni le človek, ki daje odgovore, temveč rada tudi sama postavlja vprašanja, kar najbolj natančna. Slišali sva se zjutraj, ko nam je zaupala, kako živi danes, česa se je naučila in se še uči v dobrih deset let trajajočem zakonu, kateri simbol ima na verižici okoli vratu namesto križa ter podala koristne napotke, kako osebnostno rasti, ne glede na to, kar se dogaja okoli nas. Pravi, da se bodo ljudje v določenem trenutku, najverjetneje že letos, prebudili in si svobodo vzeli nazaj.