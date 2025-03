Vodenje ni le funkcija, je pogum biti človek

V nadaljevanju preberite:

Znanost in posel zanj nista ločena svetova. Po be­žigrajski gimnaziji je diplomiral iz kemijskega inženirstva, nato pa znanje poglobil z magisterijem iz biokemije in molekularne biologije ter doktoratom iz biotehnologije. Pot ga je že zgodaj vodila tudi v poslovne vode – od zaščite intelektualne lastnine v Leku do MBA-študija na prestižnem IMD v Lozani. Njegova kariera je polna zanimivih preobratov. Odpeljala ga je v tajne laboratorije, na krizna pogajanja in v zaodrje velikih prevzemov ter večstomilijonski globalni posel. Danes deluje na stičišču poslovne strategije, voditeljstva in razvoja ljudi – tistih vrednot, ki jih postavlja pred številke.