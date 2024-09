Vodja naredi, česar drugi ne zmorejo, nočejo in ne znajo

V nadaljevanju preberite:

V času, ko svetovna gospodarstva prehajajo skozi dramatične preobrazbe, postaja nujno, da podjetja, države in voditelji stopijo v ospredje s svežimi pristopi in vizijami. Dr. Marko Jaklič z ekonomske fakultete v Ljubljani izpostavlja pomen trajnostne preobrazbe in razmislek o tem, kako Slovenija in Evropa lahko postaneta konkurenčni v svetu, ki se sooča z izzivi energetskega prehoda in ohlajanja tradicionalnih industrij.