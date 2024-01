Vrnitev peščenega kralja ni (nujno) tudi labodji spev

V nadaljevanju preberite:

V teniškem svetu brez Rafaela Nadala zeva vrzel, ki je ni uspelo povsem zapolniti niti mladi generaciji vzhajajočih teniških zvezd, z Nadalovim rojakom Carlosom Alcarazom na čelu. Novak Đoković melje vse pred seboj, a je v zadnjem letu tudi on pogrešal Rafo na drugi strani mreže. »Vesel sem, da se bo lahko vrnil na igrišča, a bodite prepričani, da se ne bo vrnil le nastopat. On vedno želi tekmovati in tekme z njim so nekaj posebnega,« je ob koncu lanskega leta, ko je Nadal potrdil vrnitev v karavano, ob novici dejal srbski zvezdnik št. 1 svetovnega tenisa.

Kalvarija 37-letnika se je začela na lanskem OP Avstralije, ki ga je končal v bolečinah, se nato poskušal do poletja in svojega Roland Garrosa v Parizu vrniti brez operacije, a ni šlo, zato je moral Španec pod nož in sezona je bila končana. Marsikdo je Nadala že odpisal, zmagovalec 22 turnirjev za grand slam in kar 92 turnirjev na turneji ATP je v tenisu osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, a je našel motivacijo za še eno dolgotrajno rehabilitacijo.

»Nisem želel prehitro napovedovati, da se bom vrnil, na koncu je trajalo leto dni, da sem kolk spravil v red. Danes me kolk ne skrbi več, strah pa me je, kako se bo na igrišču odzvalo telo ob hitrih gibih, kako se bom počutil po zaporednih tekmah, kaj še zmore moje telo. Podajam se na zame še ne raziskan teren, malo je zagotovo strašljivo,« iskreno o občutkih po poškodbi govori teniški šampion z Mallorce.