Vroče-hladni odnosi na Tihem oceanu

V nadaljevanju preberite:

Pet let je minilo od takrat, ko je Peking nazadnje obiskal ameriški državni sekretar, kakor pravijo zunanjemu ministru. Do prejšnje nedelje, ko je na Kitajsko pripotoval aktualni ameriški zunanji minister Antony Blinken. Z gostitelji, na čelu s partijsko-državnim šefom Xi Jinpingom se je pogovarjal dolge ure, prav od njega pa je bil deležen dvomljivo primernega odnosa. Izidi dvodnevnih pogovorov so bili mešani, če smo optimisti. Odnosi med najpomembnejšima državama na svetu so še vedno napeti, a so menda dosegli napredek pri njihovem umirjanju. Osnovno vprašanje pa ostaja: Ali bosta trenutno najmočnejši državi na svetu kljub nakopičenim težavam zmogli dovolj modrosti, da se svet izogne veliki vojni našega časa?