Vsake toliko je vredno zaupati možu

Obiskali smo lastnika Uroša in Mileno Peterc. Zakonski par je v turistično industrijo prvič zajadral leta 2015. O prestižnem priznanju, ki sta ga nedavno prejela v Londonu, smo se pogovarjali, medtem ko sta nam razkazala del svojega poslovnega in zasebnega raja. Posestvo Peterc od letošnje pozne jeseni velja za številko ena, kar zadeva majhne in ekskluzivne butične turistične ponudnike. Tako so se odločili žiranti najbolj vplivnega vodnika po luksuznih nastanitvah Condé Nast Johansens. V temelju gre za založnika, ki med drugim izdaja svetovno znane publikacije, kot so Vogue, GQ, New Yorker in Vanity Fair. Priznanje je še toliko bolj pomembno, ker so najboljše med najboljšimi izbirali iz celotne Evrope in Mediterana; za zveneči naziv sta se poleg našega posestva iz Slovenije potegovala še finalista s Sardinije in iz Portugalske.