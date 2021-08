Vse, kar potrebuješ, so superge

V nadaljevanu preberite: Medtem ko so si v olimpijskem Tokiu Japonci in Američani pravično razdelili zmagi v finalih baseballa in softballa, je pri nas ta dvojčkasti šport globoko v amaterskih povojih. Zvezo imamo že debelih 30 let, prvih udarcev so se entuziasti učili iz filmov, a kaj, ko v naših športnih trgovinah ni opreme in je večina ravnih zelenic, na katerih bi lahko igrali baseball, kot se šika, začrtanih z nogometnimi merami. Predsednik zveze Marko Mrdjenovič zagotavlja, da kljub dolgi poti do lepših časov volje našim base- in softballistom ne manjka.