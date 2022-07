Vse najboljše, zmagovalka!

V nadaljevanju preberite:

Mateja Pintar Pustovrh je v namiznem tenisu na paraolimpijskih igrah v Atenah osvojila zlato, štiri leta pozneje na Kitajskem bron. Pred desetletjem je bilo slovo od tekmovalnega športa racionalna odločitev, v katero so jo prisilile poškodbe in skrb za življenje po namiznoteniški karieri. To soboto praznuje 37 let.