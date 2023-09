Vsi se delajo, da ne opazijo slona v sobi

V nadaljevanju preberite:

Včeraj in danes v New Delhiju poteka 18. srečanje voditeljev držav članic skupine gospodarsko najmočnejših držav G20. V popolnoma prenovljenem razstaviščnem in kongresnem centru Pragati Maidan v indijskem glavnem mestu se bodo sestali, ker je Indija trenutno predsedujoča skupini. Bolj kot to, kdo je prišel, bode v oči, koga ni. Če je odsotnost ruskega predsednika Vladimirja Putina v tujini zadnje čase pričakovana, bolj vzbuja pozornost dejstvo, da ni kitajskega predsednika Xi Jinpinga.

Zanimivo med temami srečanja in v pogovorih pred njim nihče ni omenil slona v sobi, vojne v Ukrajini oziroma ruskega napada nanjo, ki traja že več kot leto in pol. Vsem je jasno, da v organizaciji, katere članica je Rusija – pa tudi nekatere druge, vključno z gostiteljico srečanja Indijo, so polne razumevanja za ravnanje Moskve –, ne bi bilo mogoče podpisati zaključne deklaracije z vsaj načelno obsodbo agresije.