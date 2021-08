Vztrajnost je glavni trik

V nadaljevanju preberite: Skejtanje, no, rolkanje, ni samo šport. Ko 22-letni Luka Božič iz Slovenske Bistrice hodi po ulici, gleda ograje in stopnice kot potencialne ovire, tudi če ne stoji na rolki, nikoli ne pozabi na skejtanje. »A če hočeš nekaj doseči, ga moraš jemati kot šport.« In trike vaditi do onemoglosti, saj zgolj nadarjenost na rolki nima kaj iskati. V Tokiu je rolkanje postalo olimpijsko.