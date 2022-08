Z ladjo od Pirana do Benetk: Con calma

V nadaljevanju preberite:

Sprehajati se po starodavnem obmorskem mestu, ki ima namesto cest kanale in mostove, avtomobile pa nadomeščajo plovila, je vedno posebno doživetje. Ne le zato, ker gre za slovite Benetke, temveč ker se ti zdi vse tako zelo znano in domače, pa četudi si tam šele drugič v življenju. Iz našega prav tako svetovno priljubljenega miniaturnega Pirana smo se z ladjo za en dan podali do mogočnih Benetk in po naključju našli delce mozaika, ki pričajo o tem, da sta mesti še danes neločljivo povezani.