Za nasvet ga prosijo, kadar ga želijo posnemati

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko bi večina atletov ali plavalcev kot iz topa izstrelila, da so zanje olimpijske igre največji izziv v karieri, je v nogometu, tenisu pa tudi košarki nekoliko drugače. Naslov olimpijskega nogometnega prvaka se ne more primerjati z zmago na svetovnem prvenstvu, wimbledonski turnir ostaja svetinja v očeh večine teniških, šampionski prstan v ligi NBA pa košarkarskih navdušencev.



To dojemanje se s časom spreminja. Američani so šele leta 1992 prvikrat nastopili v najmočnejši zasedbi, razkorak med ligo NBA in evropskimi tekmovanji je bil včasih večji, dandanes pa se na olimpijskem turnirju zbere večina najboljših košarkarjev sveta. Zato ne čudi, da Edo Murić, košarkar Cedevite Olimpije, temu tekmovanju pripisuje poseben pomen.