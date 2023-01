Zagreb, o katerem radi molčimo

V nadaljevanju preberite:

Bere se kot skandinavska kriminalka: dve tragični smrti v petih dneh in le 50 metrov narazen, na sami meji zloglasnih zagrebških naselij Kozari putevi in Kozari bok, sta med meščane zasejali strah in živčnost.

Podobno kot se dva skandinavska detektiva ne moreta dogovoriti o tem, pod čigavo pristojnost sodi preiskovanje zločina, se tudi stanovalci teh dveh naselij, ki ju druži sloves brezzakonja, revščine, visoke stopnje kriminala in nenavadne zvestobe pokojnemu zagrebškemu županu Milanu Bandiću, ne morejo dogovoriti, katerim pripadata ta dva primera, tistim z južne ali onim s severne strani ulice Kanalski put.