Žalitve? Še premalo jih je!

Štajerski slavček in šampion samopromocije Damjan Murko ter kontroverzni vedeževalec Blaž Knez sta posnela pesem Mrcina in v treh tednih na youtubu dosegla več kot 300.000 ogledov, na tiktoku pa 1,4 milijona. Uspeh pripisujeta dejstvu, da sta zelo močna lika, na njuno pesem plešejo babice, brez nje dojenčki ne utonejo v sen. Spregovorila sta o prepoznavnosti, gejevski kosti, prijateljstvu, poslu, oboževalcih in žalitvah.