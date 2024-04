Zaton imperija?

V nadaljevanju preberite:

Lansko besedo leta po izbiri Ameriškega združenja jezikoslovcev je težko prevesti v slovenščino. Enshittification. Podrekovljenje? Usranjefikacija? Enšitifikacija? Neologizem, ki ga je proti koncu leta 2022 skoval kanadski publicist Cory Doctorow, opisuje upad kakovosti številnih spletnih storitev, kot so amazon, facebook, Googlov iskalnik, twitter, tinder in reddit. Doctorow je za opis istega koncepta uporabil tudi enostavneje prevedljiv izraz »propad platforme«. Zakaj torej platforme propadajo oziroma zakaj so postale sranje?