Fantastična povest o izoliranih ljudeh

Dan Podjed je že pred leti, no, pravzaprav sredi pandemije, govoril o tem, da ga zanima, kakšen človek nastaja v izolaciji. Takrat je rekel, da se spreminjamo v kovidnega človeka, v homo covidensis. Zdaj se je popravil. Zdaj misli, da nastaja homo insulatus, izolirani človek. Naši civilizaciji ne vlada več velika mati boginja, ki rojeva in uničuje, ampak peščica tipov, ki imajo kompleks boga, ki se igrajo s to maso, amorfno gmoto ljudi, uporabnikov, letijo v vesolje s svojimi raketami faličnih oblik in tekmujejo, kdo gre dlje. Podjed jih v knjigi po Varufakisu imenuje tehnofevdalci. Kdo so tehnofevdalci in ali se je mogoče boriti proti njim?