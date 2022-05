Zdaj poslušam tudi Avsenike

V nadaljevanju preberite:

Rok Medveš je po diplomi na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko magistriral na Cambridgeu, zdaj pa na univerzi v Oxfordu pripravlja doktorat iz teoretične fizike delcev. Srečala sva se na praznovanju Prešernovega dne v Londonu, ki ga je organiziralo Britansko-slovensko društvo, slovesnosti so se udeležili tudi slovenski študentje v Veliki Britaniji. »Zdaj, ko živim v Angliji, se bolj zavedam, kdo sem in kdo smo Slovenci. Smo narod s sončne strani Alp in naša zgodovina je kratka. Bodimo ponosni nanjo in praznujmo jo,« z zanosom pove. Pogovarjala sva se tudi o tem, kako se Slovenec počuti v Oxfordu, kaj bi od tam prinesel v domovino in kaj našega bi vzel s seboj.