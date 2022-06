Zgodovina je še vedno samopostrežba, kjer vzameš, kar ti ustreza

V nadaljevanju preberite:

Je zgodovinar, dobitnik Valvasorjeve nagrade in priznanja, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, širša javnost pa ga pozna predvsem kot pevca in tekstopisca skupine Mi2. Po epidemičnem zatišju imajo domala vse koncerte razprodane, spremljajo jih vse generacije. Pravzaprav so medgeneracijska skupina, kar je, kot pravi dr. Tonček Kregar, največ, kar lahko sploh dosežeš. Da gre tvoja glasba iz roda v rod, za zgodovino, kamor odhajajo samo največji.