Znani o svojih boleznih: Upanja in optimizma ne damo!

Bolezen ni nekaj sramotnega, kar je treba skriti. K razbijanju tega tabuja, k večji ozaveščenosti o boleznih, pogosto tudi k preventivi so veliko prispevali zvezdniki, naši in tuji. Vse več slavnih javno deli svoje diagnoze. Med pionirji tovrstnega udejstvovanja v svetu je bila nekdanja ameriška prva dama Betty Ford v 70. letih preteklega stoletja. Žena Geralda Forda je odkrito govorila o svojem raku dojk in zdravljenju s kemoterapijo. Prav tako se je pogumno javno spopadla z alkoholizmom in drugimi odvisnostmi.