Zvesta sebi in bleščicam

»Vsako jutro se zbudim z novimi sanjami. Sanjam neprestano in želim si, da bi bilo tako do konca mojega življenja, ki je, upam, še zelo daleč,« je v enem od mnogih intervjujev, ki jih je dala v zadnjih mesecih, izjavila kraljica country glasbe Dolly Parton. Energična pevka in tekstopiska, ki je zaslovela s prepoznavnim glasom, pa tudi z ekscentričnimi bleščečimi kostumi, poudarjenim oprsjem in platinastimi lasmi, je že desetletja ljubljenka občinstva. Drobna, živahna umetnica je nedavno izdala svoj prvi rock'n'roll album v karieri, le malo pred 78. rojstnim dnevom, ki ga bo praznovala 19. januarja.