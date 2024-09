Ko Blake zamudi priložnost biti tiho – nasilje ni romantično niti seksi

V nadaljevanju preberite:

Ženske, ki so žrtve nasilja v družini, v povprečju potrebujejo sedem poskusov, da odidejo iz nasilnega razmerja. Lily Bloom, glavna junakinja knjižne in filmske uspešnice Konča se z nama (It Ends With Us), ki se pravkar vrti tudi v slovenskih kinodvoranah, uspe takoj. To je le eden od problematičnih vidikov obravnavanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini, ki ga odstirata knjiga in njena filmska priredba.

Pomembni družbeni temi niti glavna igralka in producentka, zvezdnica Blake Lively, ni naredila pretirane usluge, ko je film oglaševala lahkotno, namesto da bi zavzela jasno stališče, da nasilje ni in ne bi smelo biti nekaj »normalnega«. Odnosi do žensk in partnerske zveze so v popkulturi tudi sicer pogosto obravnavani površinsko, zavajajoče in lahkotno, celo romantizirano