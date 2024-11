Na območju Brnika našli žensko truplo, žrtev je bila menda večkrat zabodena

Dnevnik je poročal, da so na območju Brnika našli žensko truplo. Policija – o truplu so bili obveščeni danes zjutraj ob 6.45 – po neuradnih informacijah preiskuje umor, domnevno gre za državljanko Irana. Žensko je menda partner večkrat zabodel.

Tudi storilec kaznivega dejanja je, kot ugotavljajo, tuji državljan. Po informacijah 24ur.com gre za znanega storilca, ki je domnevno pobegnil iz Slovenije.

»Policisti so kraj zavarovali, kriminalisti opravili ogled kraja z zavarovanjem dokazov ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo,« so sporočili s PU Kranj. Ogleda kraja dejanja sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.

Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato policisti več podrobnosti ne morejo posredovati. O vsem bodo sicer obvestili pristojno državno tožilstvo.

V Sloveniji na leto v povprečju obravnavamo od pet do sedem umorov žensk (femicidov), ki so posledica partnerskega nasilja oziroma nasilja v družini.