61-letnik ustrelil partnerko in nato ubil še sebe

Na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah se je danes zgodila nova družinska tragedija. Okoli 17.30 ure so bili policisti obveščeni, da je 61-letni moški ustrelil svojo 57-letno partnerko.



Operativno-komunikacijski center je na kraj poslal več patrulj. Policisti in reševalci, ki so jim v izjemno nevarni situaciji zagotovili neprebojne jopiče, so pred stanovanjsko hišo našli žensko, ki je poškodbam na kraju podlegla. Moški se je po streljanju oborožen umaknil v hišo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Ob vstopu v hišo so našli hudo ranjenega 61-letnega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je storilec poškodbam podlegel.



Policija bo več podatkov o umoru in samomoru sporočila jutri.

