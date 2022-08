78-letnika ob zid do smrti stisnil osebni avtomobil

Policija je bila zjutraj obveščena o nesreči, v kateri je 78-letnega moškega na območju Ljutomera ob zid stisnil osebni avtomobil, ki se je nekontrolirano premaknil po manjšem klancu navzdol v smeri garaže. Zdravnik je na kraju nesreče potrdil smrt moškega, tuja krivda pa je izključena, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

S policije so sporočili, da so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, kako je prišlo do nesreče. Zdravnik pa je po potrditvi smrti moškega odredil tudi sanitarno obdukcijo.

Obravnavo dogodka bodo policisti zaključili s poročilom na okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.