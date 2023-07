Aqualuna po včerajšnjem požaru normalno obratuje

Potem ko je v soboto v termalnem parku Aqualuna v Podčetrtku zagorelo v skladišču enega izmed gostinskih lokalov, požar pa je bil hitro pogašen, danes termalni park normalno obratuje, so na svoji spletni strani zapisali pri Termah Olimia. Center za obveščanje navaja, da je ogenj v celoti uničil inventar ter ostrešje objekta.

V požaru zaradi hitrega odziva zaposlenih in gasilcev ni bil ogrožen ali poškodovan nihče od obiskovalcev ali zaposlenih v Termah Olimia, so še zapisali na spletni strani term.

Po podatkih centra za obveščanje je v soboto nekaj po 17. uri zagorelo v skladiščnih prostorih objekta v sklopu termalnega parka, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje v izmeri okoli 100 krat 15 metrov.

Posredovali so gasilci iz devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki so požar omejili in pogasili, pregledali ter prezračili objekt in sanirali požarišče. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Vzrok požara in natančna škoda še nista znana.