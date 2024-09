Če dekleta niso izročila dovolj denarja, jih je zaklenil v sobe

V nadaljevanju preberite:

Od zaslužka s spolnimi odnosi naj bi dekleta 66-letnemu Grosupeljčanu morala plačevati najmanj 60 evrov na dan oziroma okoli 1800 evrov na mesec. Če niso imele dovolj denarja za plačilo sobe, pa jih je, tako trdi tožilstvo, enostavno zaklenil vanje in jim, dokler mu niso izročile zahtevane vsote, omejeval gibanje. Tožilstvo je zlorabe prostitucije sicer obtožilo deset ljudi, trije so včeraj prišli na sodišče.

A le za nekaj minut so morali včeraj na ljubljansko sodnijo pristopiti Edin Sakić, Draženka Mačak in Suljo Ćereti, ki so med obtoženimi v zadevi prostitucija v Vili Klara. Bivanje v tamkajšnjih sobah v ljubljanskem Trnovem pa tudi v nastanitvenih prostorih nad bližnjo gostilno so, kot je prepričano tožilstvo, morala dekleta, ki so prihajala tako iz slovenskih krajev kot iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, odslužiti s spolnimi odnosi.