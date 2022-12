Covidni ukrepi so ju spravili na zatožno klop

V nadaljevanju preberite:

Obdobje strogih covidnih ukrepov in pravila PCT so prenekaterega državljana spravljali ob živce, nekatere do te mere, da so se znašli celo v kazenskih postopkih. Na celjskem sodišču imajo trenutno odprta dva tovrstna primera. V enem obravnavajo celjskega gostinca Žana Lampreta, ki je spomladi napadel enega izmed inšpektorjev. Celjski policisti so ga ovadili, tožilci pa spisali obtožnico zaradi napada na uradno osebo.