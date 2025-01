Premestili so ga, ker je bil trn v peti

V nadaljevanju preberite:

»On je rdeč in treba ga je zamenjati,« naj bi konec leta 2020 ob obisku v Kopru o takratnem dolgoletnem vodji kriminalistične policije na PU Koper Deanu Juriču rekel tedanji državni sekretar Franc Kangler.

Te govorice, kot je včeraj povedal novinar Primorskih novic Danijel Cek, so preverili pri dveh ločenih virih. »Oba sta to potrdila.«

Da naj bi bil Jurič že dlje časa »trn v petih mnogih«, je bilo po besedah novinarja že dolgo znano. »Za nas take insinuacije in informacije proti Deanu Juriču niso bile nič novega. Še sam sem v svoji karieri prebral najmanj dve anonimki o njem. In to je bila še ena taka zgodbica, ki pa se je uresničila,« je sklenil Cek.

Na vrhu policije je marca 2021 padla odločitev, da Juriča premestijo na Upravo avtocestne policije (UAP). Uradno zato, ker naj bi bil zaradi dolgoletnih strokovnih izkušenj najprimernejši za vodjo oddelka za operativo. To je včeraj potrdil tudi tedanji vodja službe generalnega direktorja policije Robert Ferenc. Tega, da bi šlo za politično premestitev oziroma da je bil za nekatere preveč »moteč«, sam ni zaznal. »Ne vem, za koga bi bil moteč in zakaj je bil premeščen,« je nadaljeval.