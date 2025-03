Dečka pretepel že zato, ker je začel navijati za Real Madrid

V nadaljevanju preberite:

Nekdanja žena 63-letnega Ljubljančana, profesorja po poklicu, in najstarejši od njunih štirih otrok na sodišču, vsaj kar se kazenske odgovornosti tiče, nikoli ne bosta dobila zadoščenja za prestane bolečine in večletno trpinčenje. Zadeva je namreč v njunem delu že zastarala. In zato jo je Ljubljančan na višjem sodišču, kamor se je pritožil na aprila lani izrečeno mu enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, odnesel nekoliko bolje. Naložili so mu namreč enotno kazen treh let in pol zapora.