Dekle je po napadu z nožem v kritičnem stanju

Mariborski policisti preiskujemo kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je bilo ponoči izvršeno v mariborskem mestnem parku, so nekaj minut po 14. uri javili s Policijske uprave Maribor. Z zbiranjem obvestil so do sedaj ugotovili, da je 22-letni osumljenec, po vsej verjetnosti zaradi medsebojnih nesoglasij, z ostrim predmetom poškodoval 20-letno oškodovanko in ji povzročil telesne poškodbe, ki so opredeljene kot posebno hude.

Oškodovanki so na kraju policisti nudili prvo pomoč, nato so jo reševalci odpeljali v UKC Maribor, kjer je na zdravljenju. Policisti so pri pregledu okolice kraja kaznivega dejanja 22-letnega osumljenca tudi izsledili in mu na podlagi zakona o kazenskem postopku (ZKP) odvzeli prostost ter zoper njega odredili policijsko pridržanje. V tej zvezi kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor, skupaj z ostalimi policisti, intenzivno zbirajo obvestila in izvajajo različne operativne ukrepe.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Več informacij trenutno zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati. Za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe je po I. odstavku 124. člena kazenskega zakonika sicer predpisana kazen zapora od enega leta do desetih let.

V mariborskem parku: dekle je povsem iznakazil. FOTO: Oste Bakal

Poročali smo že, da je dekle v kritičnem stanju, kot je po spletnem Večeru povzemala STA.

Storilca so prijeli. FOTO: Oste Bakal

Kot je navajal Večer, ki se naslanja na vire blizu policiji, je 22-letnik dekletu »odrezal palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebuha«.

Kraj dogodka naj bi nato zapustil, a se, ker je tam pozabil nahrbtnik, vrnil. Tam naj bi ga prijeli policisti in odpeljali v pridržanje. Osumljenec, ki naj ga policija doslej še ne bi obravnavala, naj bi bil tudi sam lažje poškodovan - porezan po nogi.

Zakaj je prišlo do prepira, ni znano.