Dekleta so v klubu Marina pristopala kot po tekočem traku

V nadaljevanju preberite:

Gostje so bili v haljah in nekateri goli, predvajali so se pornografski filmi, več deset deklet pa se je po nočnem klubu Marina sprehajalo golih, nekatere so bile samo v nedrčkih, druge še v spodnjicah. Takoj so se začele ponujati kot po tekočem traku in so bile celo vsiljive. Vse to in še več so pri svojem delu opazili tajni delavci policije.



Danes se je na koprskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje Sergeju Racmanu, Dejanu Šurbku, Jožetu Kojcu, Vesni Ternovec in družbi Cratos. Navedeni naj bi se skupaj z receptorkami, tamkajšnjim taksistom, računovodkinjo in vodjo varnostnikov, ki jim bodo sodili ločeno, združili v hudodelsko združbo, zato da bi se premoženjsko okoristili s prostituiranjem tujih državljank, ki so med leti 2014 in 2019 spolne usluge ponujale v klubu Marina pri Ajševici. Okoristili naj bi se kar z 21.288.000 evri.