Del obdolženih krivdo priznal, del jo zavrača

Osem mesecev potem, ko mariborski poslovnež in lastnik podjetja Meltal Rado Snežič na mariborskem okrožnem sodišču ni priznal krivde za očitke o utaji davkov in goljufiji, sodnici Danili Dobčnik Šošterič še vedno ni uspelo opraviti vseh predobravnavnih narokov zoper 25 obtoženih. Včeraj je pred sodišče stopil 21. obtoženi, ki krivde ni priznal.

Pred skoraj 14 leti so kriminalisti v navzočnosti medijev pred načrtovano novinarsko konferenco aretirali Snežiča, po opravljeni dolgotrajni preiskavi pa je specializirano tožilstvo po več kot desetletju obtožnico vložilo proti 26 ljudem, od katerih je eden že umrl.

Medtem ko je včeraj vabljeni Jernej Blaznik zavrnil krivdo z besedami, da »ni naredil nič takega«, njegov zagovornik Andrej Ketiš pa je predlagal imenovanje izvedenca finančne stroke in grafologa, ki bi proučil, ali so podpisi na več kot 40 dvigih denarja v skupni vrednosti okoli 150.000 evrov res podpisi njegovega klienta, se četverica vabilu še vedno ni odzvala.

Kot pojasnjujeta specializirana državna tožilca Bojana Podgorelec in Tomaž Bauman, naj bi eden od preostalih štirih v skladu s sporazumom še priznal krivdo, medtem ko jih je devet to že storilo. Tem je sodišče tudi že izreklo kazni, ki se gibljejo od denarnih in pogojnih do zapornih, pri čemer so obsojeni dobili možnost alternativnega prestajanja kazni.

Sodišče še ni opravilo vseh predobravnavnih narokov zoper 25 obtoženih. Družba Meltal naj bi se izognila plačilu davka v višini skoraj 2,9 milijona evrov. Krivdo so priznali predvsem direktorji slamnatih podjetij.

Obtožnica Snežiča in njegovega takratnega sodirektorja Damijana Zorka bremeni, da sta se v letih 2006 in 2007 s soobtoženimi slamnatimi direktorji dogovorila, da bosta dnevno poravnavala račune za odkup odpadnih surovin, čeprav blago podjetju ne bo dostavljeno. S tem naj bi, kot je zapisano v obtožnici, Meltal davčni upravi prikazal večje stroške nabave odpadnih surovin od dejanskih in s tem izkazal za skoraj 11 milijonov evrov prenizko davčno osnovo, s čimer se je družba izognila plačilu davka v višini skoraj 2,9 milijona evrov.

Med tistimi, ki so krivdo priznali, so predvsem direktorji slamnatih podjetij, ki so jim očitali pomoč pri utaji finančnih obveznosti. Ti naj bi po prepričanju tožilstva pri navideznem odkupu surovin sodelovali tako, da so v imenu svojih družb izstavljali fiktivne račune Meltalu, nato pa so z računov dvigovali denar in pri tem prejemali provizijo.

Snežič s 650 evri pokojnine

Na Floridi živeči Snežič je maja lani po prebrani obtožnici povedal, da je ne razume, skupaj z njegovima odvetnikoma Anito Peček Stramšak in Matjažem Pajkom pa je možnost priznanja krivde zavrnil, še preden je tožilec Bauman povedal, kakšno kazen mu ponuja v zameno za priznanje. Takrat je na vprašanje sodnice o premoženju med drugim povedal, da ima okoli 650 evrov pokojnine, sicer pa je še vedno lastnik več podjetij po svetu, katerih vrednost skupaj ocenjuje na okoli 30 do 40 milijonov evrov, letno pa mu prinašajo nekaj milijonov evrov dobička.

Njegova zagovornica je predlagala vrsto dokaznih predlogov, sodišče pa je že pravnomočno zavrnilo njeno zahtevo za izločitev po mnenju obrambe pomanjkljivo izdelanega izvedenskega mnenja finančne stroke iz sodnega spisa.

Da se lahko sojenje v primeru, ki bi leta 2026 zastaral, precej zavleče, ni mogoče sklepati le iz števila obtoženih, temveč tudi iz števila prič, ki bi se zvrstile pred sodiščem, če bi sodnica ugodila zahtevi obrambe. Ta predlaga zaslišanje vseh 311 prič, za katere je tožilstvo predlagalo, da se preberejo samo njihove izpovedi iz preiskave. K temu je treba dodati še okoli 40 prič, ki jih je za zaslišanje predlagalo tožilstvo, ter nekaj dodatnih, ki so jih na seznam dodali še zagovorniki ostalih obtoženih.