Devet Dolenjk kradlo na Gorenjskem

Devet romskih sorodnic se je lani novembra podalo na Gorenjsko, menda, da bi obiskale romarsko središče, a sprevrglo se je v tatinski pohod. Dolenjke so po petih krajah v trgovinah ujeli policisti in pristale so v priporu. Večina jih je kmalu za prostost plačala mastne varščine – 40.000 oziroma 50.000 evrov.