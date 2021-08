Doma gojil prepovedano konopljo, hranil pa je še naboje

Policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v širši okolici Kočevja. Med preiskavo so v prostorih 35-letnika odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo tudi 351 sadik, visokih od 60 do 70 centimetrov. Pri moškem so policisti našli tudi nekaj nabojev različnih kalibrov.



Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so sadike, pripomočke za gojenje in naboje policisti zasegli in poslali v analizo.

Zaradi nedovoljenega posedovanja nabojev bodo zoper 35-letnika uvedli prekrškovni postopek.



Prav tako bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

