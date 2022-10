Doma sta imela travo in orožje

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so pri hišni preiskavi, ki so jo prejšnji torek na podlagi odredbe sodišča opravili v stanovanjski hiši na območju Radelj ob Dravi, našli dva večja, dobro opremljena prirejena prostora, namenjena gojenju konoplje, ter prostor, namenjen njenemu sušenju.

Kot poročajo s celjske policijske uprave, so v prostorih za gojenje konoplje našli 1200 sadik prepovedane rastline, visoke med 10 in 45 centimetrov, ki so bile nasajene v lončkih. Zasegli so še 487 posušenih rastlin konoplje in večjo količino posušenih delcev rastline.

Prav tako so zasegli opremo in pripomočke za gojenje konoplje. Vrednost zasežene prepovedane droge bi v primeru prodaje na trgu presegla 40.000 evrov.

Radeljski policisti so med hišno preiskavo našli še orožje, za katero osumljena nista imela dovoljenja, in sicer vojaški puški in protitankovsko mino. Orožje so zasegli.

Osumljena sta moški in ženska, stara 45 in 49 let, v sredo zvečer pa so ju privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor.