Dosmrtni zapor za dvojni umor in ugrabitev dojenčice

Sodišče v nemškem Mannheimu je danes na dosmrtni zapor obsodilo 43-letnika in 45-letnico, ki sta priznala, da sta lani umorila 51-letno Ukrajinko in njeno 27-letno hčer z namenom, da bi ukradla hčerkino petmesečno dojenčico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Par iz Sandhausna je po lastnih navedbah načrt umora in ugrabitve skoval po številnih spontanih splavih obsojenke in neuspešnem zdravljenju neplodnosti. Ugrabljeno dojenčico sta nameravala izdajati za svojo.

Na begunki iz Ukrajine sta se spravila namerno. Pred dejanjem sta se namreč v skupini na omrežju Telegram ponudila kot prevajalca in tako prišla v stik s 27-letnico, njeno petmesečno hčerko in 51-letno mamo, ki so bile takrat nastanjene v begunskem centru.

Čeprav sta med sojenjem izrazila obžalovanje, ju je sodišče spoznalo za kriva posebej hudega kaznivega dejanja. To pomeni, da je praktično nemogoče, da bi po 15 letih za zapahi lahko zaprosila za predčasni izpust, navaja dpa.