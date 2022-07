Dve padalki naj bi utrpeli hujše poškodbe, eden pristal na drevesu

Skupina padalcev, ki bi morala doskočiti na točki Temljine v občini Tolmin, je med skokom doživela turbulenco, ki je nekaterim onemogočila varen pristanek. Dve padalki sta zelo trdo pristali v bližini točke pristanka, bili naj bi huje poškodovani. Eden izmed padalcev pa je nepoškodovan pristal na drevesu, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Skupina desetih padalcev je z letalom iz Bovca poletela danes okoli 10. ure. Po skoku jih je na višini približno 200 metrov presenetila turbulenca, ki je nekaterim onemogočila varen pristanek.

Na tleh sta trdo pristali 42-letna Američanka in 58-letna Avstralka, ki so ju zaradi suma, da sta utrpeli hude telesne poškodbe, s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Triindvajsetletnega državljana Danske je sunek vetra zanesel v drevesno krošnjo, kjer je pristal na višini okoli petih metrov. Pri sestopu so mu pomagali pripadniki Gorske reševalne službe, so še sporočili z novogoriške Policijske uprave.