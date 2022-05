Dve uri pred umorom je bila na domu žrtve policija

Policisti so na kraj tragedije prispeli v soboto, nekaj minut po 21. uri, potem ko so jih o hudo poškodovani ženski obvestili iz regijskega centra za obveščanje. Čeprav so prišli le štiri minute po klicu, 33-letnica ni kazala znakov življenja. Takoj so jo začeli oživljati in jo oživljali do prihoda reševalcev.

Kot je danes pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje Milan Vogrinec, je bil v hiši 38-letnik, ki so mu takoj odvzeli prostost. Včeraj popoldne so ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve umora privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je po zaslišanju odredila pripor.

Poleg žrtve in osumljenega v hiši ni bilo nikogar. Vogrinec je povedal, »da je osumljeni najverjetneje z originalnim ključem odklenil vhodna vrata, vstopil v stanovanjsko hišo in napadel oškodovanko ter jo z uporabo fizične sile tako hudo telesno poškodoval, da je naslednji dan podlegla poškodbam v slovenjegraški bolnišnici«. Pri tem dejanju ni uporabil nobenega predmeta, le svojo moč.

Veljavna prepoved približevanja

Osumljenec je imel veljavno prepoved približevanja. Oškodovanka ga je namreč 13. aprila prijavila za kaznivo dejanje nasilja v družini. Isti dan mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, preiskovalna sodnica je ukrep potrdila in ga podaljšala do 12. junija. Kot je dejal Vogrinec, so policisti redno preverjali, ali osumljenec ukrep upošteva, in niso bili obveščeni o nobeni kršitvi, ki jih tudi sami niso zaznali ob rednih dnevnih kontrolah: »Tudi na tragični dan so bili policisti na kraju okoli sedme ure zvečer in niso zaznali nobenih posebnosti.«

Osumljeni v preteklosti po navedbah Vogrinca ni bil obravnavan niti za prekršek z elementi nasilja niti za kakršno koli drugo kaznivo dejanje z elementi nasilja na škodo oškodovanke ali katerega koli drugega oškodovanca. Tudi prijava oškodovanke 13. aprila je bila prva njena prijava zaradi nasilja v družini. Po prvih ugotovitvah policije je bil motiv za umor najverjetneje ljubosumje.

Kot so pojasnili na policiji, se na območju celotne Slovenije od 30 do 35 odstotkov ubojev in umorov zgodi v krogu družine, petina vseh tovrstnih kaznivih dejanj pa se zgodi med zakonci ali zunajzakonskimi partnerji.