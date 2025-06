Hišne preiskave pri Papežu

Na Občini Žužemberk so danes potekale hišne preiskave, so tam potrdili za Dolenjski list. Na Policijski upravi Novo mesto so za STA potrdili, da so kriminalisti danes opravljali hišne preiskave na območju občine Žužemberk. Po informacijah STA so preiskovali sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, pridržan ni bil nihče.

Kot poroča Dolenjski list, so hišne preiskave v Žužemberku potekale od zgodnjega jutra, kriminalisti pa naj bi poleg občine obiskali tudi dom župana občine Jožeta Papeža.

Preiskave so po neuradnih informacijah portala potekale tudi na naslovih oseb, ki niso iz te občine. Na Občini Žužemberk za STA niso bili dosegljivi.

Za Dolenjski list pa so sporočili, da je postopek kriminalistov potekal korektno, občina in župan pa sta bila kooperativna in nimata pripomb na delo kriminalistov. Dogajanja zaradi poteka preiskave ne morejo komentirati, poudarili pa so, da gre za predkazenski postopek, po katerem bosta o nadaljnjih korakih odločala tožilstvo in policija.

Župan Jože Papež je za Dolenjski list ob tem dodal, da je prepričan v svoje zakonito in pošteno ravnanje ter občine, kar se bo po njegovem mnenju pokazalo tudi v naslednjih korakih postopka.