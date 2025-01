Najbolj iskani begunec končno v Sloveniji

V nadaljevanju prebetite:

Danijel Borojević iz Bistrice pri Tržiču je več kot dve desetletji kraljeval na vrhu Interpolovega seznama najbolj iskanih kriminalcev, policija mu je pred osmimi leti poslala tudi posebno razglednico, s katero so ga želeli zvabiti v Slovenijo. A te želje jim Borojević ni izpolnil in se je še naprej uspešno izogibal našim organom pregona.

Pred štirimi leti so ga med naključnim legitimiranjem resda odkrili banjaluški policisti in ga nemudoma priprli, naše pravosodne organe pa pozvali, naj posredujejo ustrezno izročitveno dokumentacijo.

Vendar ga Sloveniji niso izročili, saj si je premeteni Borojević takoj priskrbel državljanstvo Bosne in Hercegovine, s katero pa naša država nima podpisanega sporazuma o izročitvi svojih državljanov. Postopek izročitve je bil zato prekinjen. In to kljub temu, da je Borojević tudi slovenski državljan. Očitno pa si je možak nedavno zaželel malo potovati po Evropi, kar ga je na koncu stalo svobodo.