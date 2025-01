Perujci so nam izročili Šempetrčana, vpletenega v strelski obračun tolp

V nadaljevanju preberite:

Novogoriško sodišče je za njim razpisalo iskanje, potem pa so se začele pojavljati informacije, da se skriva v Peruju (tudi tam naj bi sedel zaradi pečanja z mamili), in 23 let po zadevi Rožna Dolina je zdaj v slovenskem priporu. Če mu je kaj uspelo z dolgoletnim begom, je bilo to zastaranje dveh od treh tožilskih očitkov na njegov račun, to sta povzročitev splošne nevarnosti in nelegalna posest orožja. A tisti najhujši je še vedno aktualen; obtožba govori o poskusu umora.

Skoraj leto dni so torej v Peruju trajali postopki za njegovo izročitev Sloveniji, potem ko je že minulo zimo slovenska policija poročala o aretaciji slovenskega državljana ter se pohvalila: »Prijetje je rezultat dobrega sodelovanja med policijami Slovenije, Španije in Peruja. Za slovenskim državljanom, ki se je dlje časa skrival v Peruju, je okrožno sodišče v Novi Gorici leta 2019 razpisalo mednarodno tiralico zaradi poskusa umora.«