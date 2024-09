Iz hiše izginilo za 24 tisočakov denarja in zlatnine

V nadaljevanju preberite:

Ko se je pred slabimi petimi leti Črnomaljec z družino okoli pol tretje ponoči vrnil domov, jih je pričakalo pravo razdejanje. Drsna vrata terase so bila odprta in poškodovana, z granitno kocko je bilo razbito pritlično okno, hiša je bila razmetana. Iz spalnice in kabineta, ki sta bila v celoti premetana, sta izginili gotovina in zlatnina.

Domačih nekaj večernih in nočnih ur ni bilo doma, njihov odhod od doma pa so nepridipravi očitno opazovali in se v temi lotili dela. Odnesli so 20 tisoč evrov gotovine, poročna prstana, več zlatih prstanov, zlato zapestnico, več zlatih obeskov in verižic, tudi otroška hranilnika s kovanci …