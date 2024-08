Izprijencu zaporna kazen, doslej namenjena le morilcem

V nadaljevanju preberite:

Kranjska okrožna sodnica Nina Prosen je spomladi gorenjskemu izprijencu izrekla kazen, kakršne so njeni kolegi v črnih kutah doslej izrekali le najokrutnejšim morilcem. Kot smo poročali, je 53-letniku brez milosti prisodila 30 let zapora. Sodba še ni pravnomočna, se bo pa z njo po odpravi napake v prvostopenjski sodbi ukvarjalo pritožbeno sodišče, in sicer ljubljansko višje.