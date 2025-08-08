  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Izraelskega vojaka kazensko ovadili v Sloveniji

    Vojak, ki dopustuje ob Soči, je ovaden zaradi suma sodelovanja pri grozotah, ki jih je v koridorju Netzarim izvedla izraelska vojska, poroča Mladina.
    Razseljeni Palestinci prečkajo t. i. koridor Netzarim, obomočje, ki ga je izraleska vojska uničila in iz njega izgnala številne prebivalce. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    Galerija
    Razseljeni Palestinci prečkajo t. i. koridor Netzarim, obomočje, ki ga je izraleska vojska uničila in iz njega izgnala številne prebivalce. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP
    R. I.
    8. 8. 2025 | 15:44
    8. 8. 2025 | 15:44
    1:17
    A+A-

    Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter Policijska uprava Nova Gorica sta prejela kazensko ovadbo zoper pripadnika izraelske vojske, ki dopustuje ob Soči, poroča portal tednika Mladina.

    Ovadeni vojak naj bi deloval v t. i. koridorju Netzarim, ozemljskem pasu, ki poteka po sredini Gaze in palestinsko enklavo ločuje na dva dela, ki si ga je prilastila izraelska vojska in na tem območju z bombardiranjem sistematično uničila tisoče domov civilistov, pogosto z njihovimi prebivalci vred, je poročala Al Džazira

    Uničenje civilne infrastrukture in poboji civilistov, tudi otrok, ter etnično čiščenje na tem območju so dokumentirani, videoposnetke, fotografije in opise grozot, ki jih je na tem območju izvedla izraelska vojska, naj bi vsebovala tudi ovadba zoper vojaka, poroča Mladina.

    Sobotna priloga
    Preiskovanje incidentov v Gazi

    Kako bi bil videti genocid v 21. stoletju? Tako

    Za opis grozot v Gazi tako rekoč ne zadostujeta ne komunikacija ne tehnologija, pravi raziskovalec pri agenciji Forensic Architecture Peter Polack.
    Nina Gostiša 28. 9. 2024 | 05:04
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Pomoč je postala smrtonosna past

    Privatizacija človekoljubne pomoči v Gazi razkriva politične interese, ki ogrožajo življenje ljudi ter izzivajo temeljna humanitarna načela.
    Nina Gostiša 20. 6. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Kdo vse je odgovoren za katastrofo v Gazi

    Rešitev za Gazo oziroma izraelsko-palestinski konflikt je lahko le politična, temeljiti bi morala na pravičnosti in varnosti.
    21. 6. 2025 | 05:00
    Novice  |  Znanoteh
    Družbena omrežja

    Neznosna lahkost objavljanja vojnih zločinov na spletu

    Preiskovalci vojnih grozot vse več dokaznega gradiva zberejo na tiktoku, instagramu, telegramu, kjer zločinci objavljajo kar sami.
    Jurij Kristan 9. 6. 2025 | 10:00
    Sobotna priloga
    Greznica civilizacije

    Gaza ni niti geto niti koncentracijsko taborišče, je le še veliko morišče

    Naši evropski politiki v najboljšem primeru izrazijo globoko zaskrbljenost, ukrenejo pa nič.
    25. 4. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Gonja proti pravičnosti

    Čas, ko se najhujši zločini ne kaznujejo

    Ta zakon ZDA sprejemajo, ker nezakonito sodišče namerava aretirati predsednika izraelske vlade in našega velikega zaveznika, je dejal kongresnik Brian Mast.
    Boštjan Videmšek 10. 1. 2025 | 12:19
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Več iz teme

    Hudodelstvo zoper človečnostizraelski vojakovadba izraelskega vojaka

