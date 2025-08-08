Izraelskega vojaka kazensko ovadili v Sloveniji

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter Policijska uprava Nova Gorica sta prejela kazensko ovadbo zoper pripadnika izraelske vojske, ki dopustuje ob Soči, poroča portal tednika Mladina.

Ovadeni vojak naj bi deloval v t. i. koridorju Netzarim, ozemljskem pasu, ki poteka po sredini Gaze in palestinsko enklavo ločuje na dva dela, ki si ga je prilastila izraelska vojska in na tem območju z bombardiranjem sistematično uničila tisoče domov civilistov, pogosto z njihovimi prebivalci vred, je poročala Al Džazira.

Uničenje civilne infrastrukture in poboji civilistov, tudi otrok, ter etnično čiščenje na tem območju so dokumentirani, videoposnetke, fotografije in opise grozot, ki jih je na tem območju izvedla izraelska vojska, naj bi vsebovala tudi ovadba zoper vojaka, poroča Mladina.